Склад и сухая трава загорелись в Ростовской области на площади 4,1 тыс. кв. м

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сухая трава загорелась в поселке Темерницком Аксайского района Ростовской области, огонь перекинулся на склад, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожарным МЧС России удалось не допустить распространение огня на четыре частных дома. Пожар локализован на площади 4,1 тыс. кв. метров. Тушение осложняет сильный ветер и высокая температура. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 64 специалиста и 16 единиц техники.