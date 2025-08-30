Три человека ранены при атаках дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в Брянской области из-за атак украинских беспилотников, сообщил в субботу вечером губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия в селе Крапивна Климовского района, к сожалению, ранены два сотрудника", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, на автодороге Суземка-Страчово ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов грузовой автомобиль. "В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель автомобиля", - отметил губернатор.

Также в Суземке ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали Дом культуры. Из-за сброса взрывного устройства повреждена кровля. Пострадавших нет.

В селе Чуровичи Климовского района в результате атаки FPV-дроном произошло возгорание кровли административного здания, сгорел автомобиль. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор.