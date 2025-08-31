Около 1,5 тыс. человек в трех городах Сибири ожидают вылета задерживающихся рейсов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Задержка нескольких авиарейсов произошла в Норильске, Новосибирске и Красноярске в воскресенье, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в районе международного аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "НордСтар" и "Сибирь" в города Москву, Красноярск и Новосибирск. Более 690 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний, ожидают вылета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина из-за позднего прибытия воздушных судов задержаны рейсы авиакомпании "Сибирь" в Москву, Сочи, Абакан, Сургут. Выполнения рейсов ожидают свыше 500 пассажиров.

В свою очередь, в аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского по причине позднего прибытия воздушных судов отложено выполнение рейсов авиакомпаний "НордСтар" и "Сибирь" в Норильск и Новосибирск, ожидают вылета свыше 250 пассажиров.

Норильская, Красноярская и Новосибирская транспортные прокуратуры осуществляют надзорные мероприятия по защите прав пассажиров при задержке рейса.