Вступает в силу закон о регуляторных контрактах в газоснабжении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вступает в силу закон, который закрепляет в ФЗ "О газоснабжении в РФ" практику заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями.

Согласно принятому закону, регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям может осуществляться на основе регуляторных контрактов. Порядок их заключения определит правительство РФ. Контракт заключается между федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, высшим исполнительным органом субъекта РФ и газораспределительной организацией. Срок действия контракта не менее трех лет и не более десяти лет.

На нормативном уровне регуляторные контракты в РФ уже предусмотрены для сфер электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Регуляторный контракт в уже действующей законодательной практике - это соглашение между государственным органом и регулируемой организацией, при котором на весь срок действия контракта фиксируется нормативная основа тарифообразования в обмен на инвестиции регулируемого субъекта.

Заключать регуляторные контракты и в газоснабжении стало возможным с сентября 2021 г., когда вышло постановление правительства (от 13.09.2021 N1549), в котором было убрано замечание о том, что ФАС при установлении регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не должна учитывать расходы, связанные со строительством объектов газотранспортных и газораспределительных сетей, а также расходы на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

"С 2019 года между ФАС России, главами более десяти субъектов РФ, а также газораспределительными организациями заключены соглашения (регуляторные контракты ) в сфере газоснабжения (в том числе во Владимирской, Тюменской, Ростовской областях, в Пермском крае, в республиках Башкортостан и Татарстан", - говорится в пояснительной записке.

"Введение института регуляторных контрактов в сфере газоснабжения позволит увеличить темпы газификации регионов за счет привлечения дополнительных источников финансирования региональных программ газификации, обеспечить социально-экономическое развитие регионов, эффективное функционирование и развитие экономики путем развития сетей газораспределения и газопотребления, увеличение объемов поставки газа при соблюдении установленных параметров надежности и качества оказания услуг, баланса спроса и предложения", - отмечают авторы документа.