Поиск

Вступает в силу закон о регуляторных контрактах в газоснабжении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вступает в силу закон, который закрепляет в ФЗ "О газоснабжении в РФ" практику заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями.

Согласно принятому закону, регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям может осуществляться на основе регуляторных контрактов. Порядок их заключения определит правительство РФ. Контракт заключается между федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, высшим исполнительным органом субъекта РФ и газораспределительной организацией. Срок действия контракта не менее трех лет и не более десяти лет.

На нормативном уровне регуляторные контракты в РФ уже предусмотрены для сфер электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Регуляторный контракт в уже действующей законодательной практике - это соглашение между государственным органом и регулируемой организацией, при котором на весь срок действия контракта фиксируется нормативная основа тарифообразования в обмен на инвестиции регулируемого субъекта.

Заключать регуляторные контракты и в газоснабжении стало возможным с сентября 2021 г., когда вышло постановление правительства (от 13.09.2021 N1549), в котором было убрано замечание о том, что ФАС при установлении регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не должна учитывать расходы, связанные со строительством объектов газотранспортных и газораспределительных сетей, а также расходы на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

"С 2019 года между ФАС России, главами более десяти субъектов РФ, а также газораспределительными организациями заключены соглашения (регуляторные контракты ) в сфере газоснабжения (в том числе во Владимирской, Тюменской, Ростовской областях, в Пермском крае, в республиках Башкортостан и Татарстан", - говорится в пояснительной записке.

"Введение института регуляторных контрактов в сфере газоснабжения позволит увеличить темпы газификации регионов за счет привлечения дополнительных источников финансирования региональных программ газификации, обеспечить социально-экономическое развитие регионов, эффективное функционирование и развитие экономики путем развития сетей газораспределения и газопотребления, увеличение объемов поставки газа при соблюдении установленных параметров надежности и качества оказания услуг, баланса спроса и предложения", - отмечают авторы документа.

ФАС Башкортостан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

В России начинается новый учебный год

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Песков отметил, что беседа Путина и Пашиняна была продолжительной и очень хорошей

Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин встречается в Китае с премьером Армении

Путин прибыл на торжественный прием в честь участников и гостей саммита ШОС в Тяньцзине

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });