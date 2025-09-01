Период охлаждения по потребительским кредитам и займам начинает работать с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 сентября не могут передавать заемщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб., и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. руб. Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег.

Закон, вводящий период охлаждения, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в феврале и вступил в силу в мае. Ожидается, что новые правила помогут защитить людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников.

Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тыс. рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов, если деньги перечисляются продавцу автомобиля - юридическому лицу. Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин или организацию.

Отсрочка также не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. Без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга.

Банк России сможет изменять параметры периода охлаждения с учетом результатов анализа эффективности мер, которые принимает кредитная организация для противодействия мошенничеству: например, сократить срок "охлаждения" для добросовестных банков, деятельность которых на протяжении минимум двух кварталов будет соответствовать критериям регулятора. Для недобросовестных участников рынка предусмотрена финансовая ответственность, сообщал регулятор.

Данные ФинЦЕРТа

Закон не запрещает банку предоставлять кредит человеку, сведения о котором есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях (система ФинЦЕРТ - Центр взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности ЦБ). Но есть условие: банк не вправе перечислять заемные средства на счет такого человека, если клиент указал его реквизиты в качестве третьего лица для получения денег.

Микрофинансовые организации обязаны отказать человеку в заключении договора займа, если сведения о нем есть в базе данных Банка России. Также МФО с 1 сентября должны будут проверять, действительно ли реквизиты для перечисления онлайн-займа принадлежат заемщику. Они обязаны сверить имя, отчество и фамилию или первую букву фамилии человека, который хочет взять заем, и владельца счета или карты, на которые поступят деньги.

Если банк или МФО нарушили антимошеннические нормы, предусмотренные законом (например, не применили период охлаждения), и возбуждено уголовное дело по факту хищения заемных денег, то заемщик освобождается от исполнения обязательств по договору кредита или займа и уплаты процентов до вступления в силу приговора суда по уголовному делу. Банки и МФО также не смогут передавать такие долги коллекторам.