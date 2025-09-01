Поиск

Обязательная маркировка звонков от юрлиц и ИП вводится в РФ с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России с 1 сентября вводится обязательная маркировка звонков от юрлиц и ИП: все операторы связи, с сети которых звонят организации, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.

Маркировка звонков, поступающих от юрлиц или ИП, предусмотрена законом по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В конце августа правительство РФ утвердило постановление, устанавливающее правила маркировки.

Согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

Передача данных будет осуществляться операторами связи на основании договора об отображении информации, заключенного с представителем бизнеса. Для абонентов услуга будет бесплатной, а юрлица будут платить операторам связи за маркировку звонков от них.

Для операторов введение обязательной маркировки повлечет значительные дополнительные затраты, говорили ранее "Интерфаксу" представители телеком-компаний. Ранее Минцифры оценивало затраты операторов в более 11 млрд рублей за 6 лет на развитие и поддержку инфраструктуры.

В частности, как говорили в "Вымпелкоме" (MOEX: VIMP), эти расходы включают: обновление сетевого оборудования для обеспечения передачи и верификации данных в режиме реального времени; реализацию мер в сфере кибербезопасности (развитие систем защиты от попыток подделки маркировки, обеспечения надежности этих систем); затраты на администрирование процессов (требуется поддержка заключения договоров, проверки данных бизнеса и технической поддержки).

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что расходы операторов должны компенсироваться бизнесом - аналогично тому, как оплачивается маркировка товаров.

