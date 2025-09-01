Неаккредитованные гостиницы в России не смогут легально работать с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С 1 сентября коллективные средства размещения в России, которые не прошли классификацию, не смогут принимать новые брони, в том числе на сервисах туристических агрегаторов. Правила распространяются не только на гостиницы, но и на кемпинги, санатории, базы отдыха, глэмпинги, хостелы.

С 1 января 2025 года в России действует новая система классификации средств размещения, которая является обязательной для всех объектов. В начале года Росаккредитация автоматически перенесла в Единый реестр классифицированных средств размещения все гостиницы, которые были классифицированы до начала реформы и установила для них срок вхождения в реестр до 1 марта. Объекты должны были сообщить о своей деятельности и пройти упрощенную самооценку, то есть заполнить сведения о своем названии, адресе и месте нахождения. В противном случае, они оказываются вне закона и не имеют права принимать гостей.

Контрольные полномочия для оценки соблюдения этого требования с 1 марта были переданы регионам. Финальная точка реформы - 1 сентября 2025 года. До этого срока все средства размещения - и гостиницы, которые автоматически были перенесены в новый реестр, и кемпинги, и базы отдыха - должны завершить самооценку, обновить информацию о своей деятельности и подтвердить свое соответствие обязательным требованиям.

Кроме того, с 6 сентября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы за работу средств размещения, которые не прошли классификацию. Для юридических лиц сумма составит от 300 тыс. до 450 тыс. рублей. Повторное нарушение этого требования или неисполнение предписания органа контроля приведет к наложению оборотных штрафов в размере не менее 500 тыс. рублей.

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, в России по примерным оценкам не менее 30 тыс. отелей и других средств размещения, оказывающих гостиничные услуги, которые должны пройти классификацию по новым правилам.

По данным Росаккредитации на конец августа, три четверти всех средств размещения в РФ или 21 тыс. прошли самооценку и направили данные в ведомство, из них 7 тыс. - новые. Среди прошедших процедуру средств размещения 16 тыс. гостиниц и 4 тыс. баз отдыха, а также почти по 500 кемпингов и санаториев. Общее число номеров в классифицированных объектах превышает миллион.

По словам руководителя ведомства Дмитрия Вольвача, в день в конце августа поступало более 1 тыс. заявок на прохождение самооценки, 70% отельеров проходят процедуру с первой попытки, все оставшиеся - со второй.

Как отметил Брагин, в последние две недели темпы прохождения классификации выросли в разы, особенно ближе к 1 сентября, однако не все объекты успеют завершить процедуру в срок.

"Часть из них, вероятно, еще будет догонять остальных в течение ближайшего месяца. И пока они не пройдут классификацию, новые бронирования, в том числе через агрегаторов, осуществлять не смогут. Временно объем предложения может сократиться в сегменте небольших гостиниц и баз отдыха", - считает эксперт.

При этом крупные и популярные у туристов объекты, по словам Брагина, пройдут классификацию в срок.

Как отметили в Росаккредитации, среди не прошедших самооценку объектов по большей части будут те, кто завершил деятельность, или намерен сделать это, а также объекты, которые проводят у себя ремонт. Они пройдут ее перед возобновлением работы.

В Минэкономразвития РФ считают, что реформа системы классификации отелей в России должна создать равные условия для бизнеса и возможности выбора для туристов, повысить доверие к качеству сервиса в объектах размещения.

По словам Брагина, новый механизм призван обелить рынок и повысить качество услуг.

"При планировании поездки путешественник сможет опираться на верифицированную информацию об объекте. Бизнес же благодаря легализации должен получить возможность участвовать в программах господдержки", - пояснил он.

Классификация объектов размещения - это двухэтапная процедура.

Первый этап обязателен для всех средств размещения - это самооценка, результатом которой становится включение средства размещения в созданный Росаккредитацией реестр средств размещения. Без прохождения этого этапа средство размещения работать не может.

Для прохождения необходимо заполнить информацию об объекте и подтвердить ее фотографиями через систему "Гостеприимство" на сайте Росаккредитации. После проверки данные будут опубликованы в открытом реестре. Также следует обновить данные об объекте и загрузить фотографии через приложение "Инспектор". По результатам проверки средство размещения получает запись в Едином реестре объектов классификации в сфере туриндустрии и может легально работать.

Второй этап классификации происходит по желанию гостиниц. Они могут обратиться в аккредитованную организацию и пройти оценку на соответствие дополнительным показателям качества - звездам.

Кемпинги и базы отдыха звезд не получают. Второй этап рассчитан на гостиницы и санатории. Сертификат по итогам прохождения второго этапа действует три года.