В России начинается новый учебный год

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новый учебный год в России в 2025 году начнется в понедельник, 1 сентября, за парты сядут порядка 26,5 млн школьников и студентов, из них более 1,5 млн - первоклассники; вступает в силу приказ Минпросвещения РФ, обеспечивающий формирование единого образовательного пространства и регламентирующий нагрузку школьников.

"Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тыс. учреждений образования по всей стране", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что это порядка 32 тыс. детских садов, более 38 тыс. школ, около 3,3 тыс. колледжей, более 1,2 тыс. вузов, порядка 11 тыс. организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что 1 сентября в школы пойдут почти 18 млн человек. Чернышенко отметил, что порядка 5 млн студентов пойдут в 1 тыс. 200 вузов по всей стране, из них около 1,5 млн первокурсников. Инженерное, медицинское и педагогическое направления стали самыми популярными у первокурсников.

Линейки в школах

Торжественные линейки 1 сентября в российских школах могут пройти как в актовом, спортивном залах, так и на улице, решение может принимать образовательная организация в зависимости от погодных условий, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Министерство рекомендовало школам разработать план обеспечения безопасности, привлечь охрану для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организовать дежурства медработников и сформировать списки для пропускного режима.

"1 сентября на каждой линейке предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна", - сказал Кравцов.

В День знаний будет проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?".

В Москве линейки в День Знаний будут проходить для первоклассников на улице, для учеников вторых-одиннадцатых классов - внутри школы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нововведения в школах и детских садах

Чернышенко отметил, что в новом учебном году систему образования ждет ряд нововведений: откроют двери для учеников новые предметные кабинеты "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины", снизится учебная нагрузка на школьников, трудиться учителями в школах или колледжах смогут студенты после третьего курса педагогических вузов, продолжится работа по подготовке единых государственных учебников.

В первую очередь основные нововведения в 2025/2026 учебном году связаны с вступлением с 1 сентября в силу (за исключением некоторых подпунктов) приказа 704 Минпросвещения РФ "О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования": снижается учебная нагрузка на учеников, вводится единое календарное урочное планирование, нормируется число контрольных и проверочных работ.

Так, с 1 сентября в соответствии с приказом объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в соответствии с вариантами федеральных учебных планов составляет: в первом классе от 20 часов до 21 часа, во втором, третьем и четвертом классах - от 23 до 26 часов. Продолжительность учебного года основного общего и среднего общего образования составляет 34 недели.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в соответствии с вариантами федеральных учебных планов составляет: в пятом классе - от 29 до 32 часов, в шестом - от 30 до 33 часов, в седьмом - от 32 до 35 часов, в восьмом и девятом - от 33 до 36 часов. При этом занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра и заканчиваться не позднее 19 часов. Объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в десятом и одиннадцатом классах составляет от 34 до 37 часов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, имеется в виду "час", установленный конкретной образовательной организацией, он составляет от 35 минут (для детей с ограниченными возможностями здоровья) до 45 минут.

Средняя нагрузка на учителя должна быть не более пяти-шести уроков в день, заявил Кравцов. 1 сентября 2025 года стартует масштабная программа по переподготовке учителей истории в связи с переходом на единые учебники по истории и обществознанию. Как уточнил Кравцов, в РФ выстроена работа по созданию единых государственных учебников. В настоящее время подготовлены единые учебники по истории для пятых-одиннадцатых классов. Планируется, что с 1 сентября 2026 года все школы будут работать по единым государственным учебникам истории и обществознания.

Согласно приказу, суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения: 1 час - для первого класса, 1,5 часа - для второго и третьего классов, 2 часа - для четвертого класса, 2 часа - для пятого класса, 2,5 часа - для шестых-восьмых классов, 3,5 часа - для девятых-одиннадцатых классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам, отмечается в приказе.

"Мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание", - уточнил глава Минпросвещения РФ.

По его словам, утверждены федеральные программы по всем предметам, обеспечивающие высокое качество образования вне зависимости от того, где обучается школьник.

"Переезжая из одной школы в другую школу, школьник заново не должен изучать тот или иной учебный материал, а фактически изучает ту тему, которую он изучал в той школе, откуда приехал", - пояснил министр.

Кроме того, введено нормирование контрольных и проверочных работ, включая Всероссийскую проверочную работу, - их должно быть не более 10% от общего количества времени по программе. Помимо этого, программа российских школ синхронизирована с ЕГЭ и ОГЭ.

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. Предусмотрено не менее восьми недель для летних каникул. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы, сообщается в приказе.

Режим работы и график учебного года устанавливаются образовательной организацией РФ самостоятельно с учетом законодательства и гигиенических нормативов. Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. При системе обучения по четвертям школьные каникулы в 2025/2026 учебном году рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября); с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года.

В школах России сохраняется с 1 сентября изучение родных языков (языков народов России), при этом в первом классе одночасовое занятие переводится во внеурочную форму по требованию Роспотребнадзора.

Кроме того, с нового учебного года начнется апробация проекта "Разговоры о важном" в детских садах.

Оценки за поведение и школьная форма

С 1 сентября в 84 образовательных организациях Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области стартует апробация системы оценивания поведения учащихся. Оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года, отметил Кравцов

Пилотным регионам будут предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое"). Оценки будут выставлять ученикам с первого по восьмой класс, в дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся.

Заммэра Москвы Ракова в свою очередь сообщила, что в 2025 году в столичных школах не планируется вводить оценки за поведение.

Для школьной формы с 3 сентября 2025 года вводится ГОСТ, однако российские школы вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия, сообщили в министерстве просвещения. Там пояснили, что не планируют вводить единую школьную форму. При этом министерство рекомендует регионам внедрять типовые требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом.

Мессенджер MAX

По словам Раковой, все школьные и родительские чаты будут переведены в национальный мессенджер Max c 1 сентября.

В свою очередь Кравцов сообщил, что система образования РФ максимально быстро перейдет на мессенджер Max, однако насильно осуществлять данный переход нельзя.

"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход (в мессенджер Max - ИФ) осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - заявил министр просвещения РФ.

Платный прием в ВУЗ

1 сентября вступает в силу закон о закреплении за правительством России полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы.

Как заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, министерство изменит подходы к регулированию платного приема в вузы; он должен работать на задачи государства и с учетом потребностей граждан.

Фальков также отметил, что изменится подход к распределению контрольных цифр приема между вузами.

"Мы видим, что от полностью конкурсной ситуации можно перейти к другой, более адаптивной, где не менее 50% будет устанавливаться университетом без конкурса, как прямое государственное задание", - добавил он.

Льготные образовательные кредиты под 3% также будут выдавать только по приоритетным для российской экономики направлениям, среди которых инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности.