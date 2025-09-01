Минобороны РФ сообщило об уничтожении 25 дронов ВСУ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что 25 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем, Крымом и Краснодарским краем.

21 дрон сбит над Черным морем, три - над Крымом, один - над Краснодарским краем, говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, украинские беспилотники ликвидированы средствами ПВО 31 августа с 21:00 по Москве до полуночи.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что с 18:00 до 21:00 по 31 августа сбиты 32 украинских беспилотника: 25 над Черным морем, семь - над Крымом.