Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС, которое в ближайшее время начнется в Тяньцзине.

Мероприятия саммита ШОС проходят в конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян", накануне здесь состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей.

Путин прибыл в Китай утром в воскресенье с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована обширная двустороння повестка.

В ШОС входят 10 стран - Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, в работе саммита принимают участие главы приглашенных стран: государства-наблюдатели Афганистан и Монголия, 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Кроме того, гостями китайского лидера на этом саммите стали Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия и Туркменистан. Традиционно в работе саммитов принимают участие и руководители ведущих международных организаций, включая ООН.

Перед заседанием по традиции проходит церемонии совместного фотографирования лидеров стран -ШОС, затем начинается саммит.

"В ходе заседания будут подведены итоги работы организации в 2024-2025 годах, рассмотрен вопрос укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. Конечно, лидеры обменяются мнениями по наиболее важным и злободневным темам международной и региональной повестки дня", - сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По окончании встречи состоится церемония подписания документов.

"Всего где-то 20 документов мы ожидаем. Центральной станет декларация Совета глав государств, она называется Тяньцзинская декларация, в ней будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации на каждом из многочисленных направлений ее деятельности", - сказал представитель Кремля.

Среди важных документов: основные направления дальнейшего развития ШОС, которые будут определены Стратегией развития до 2035 года, соглашение о создании в Ташкенте на базе существующей антитеррористической структуры ШОС универсального Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. "Будет подписываться соглашение и о создании Антинаркотического центра ШОС с местом пребывания в Душанбе", - сообщил Ушаков.

Кроме того, по его словам, на предстоящем саммите будет принято решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. "Летом кандидатура Лаоса была одобрена министрами иностранных дел ШОС", - отметил Ушаков.

Особое внимание на всех мероприятиях будет уделяться тематике 80-летия окончания Второй мировой войны. "На саммите ШОС будет принято специальное совместное заявление, в котором лидеры отдадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и развитию", - сообщил представитель Кремля.

В этот же день состоится встреча в формате "ШОС плюс" с участием государств-наблюдателей, партнеров по диалогу, приглашенных стран и руководителей партнерских объединений. "Тема предстоящего заседания "ШОС плюс" - претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", - сказал Ушаков.

В завершении саммита эстафета председательства в ШОС в 2025-2026 годах перейдет Киргизии.