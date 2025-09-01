Новая программа содействия трудоустройству учащихся запущена по всей России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд России запускает с 1 сентября по всей стране проект по карьерному сопровождению студентов и школьников, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Сегодня, начиная с 1 сентября, мы запускаем по всей стране программу содействия трудоустройству - программу непосредственного сопровождения вас в процессе обучения", - сказал Котяков на встрече со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ).

По его словам, "сегодня правительство предпринимает много усилий с тем, чтобы дать возможность студентам реализовать себя".

"Это трансформация карьерных служб, служб занятости по всей стране. Сегодня это не просто учреждения, куда можно прийти за пособием по безработице, - это карьерный центр, который поможет вам сформировать свой будущий (профессиональный - ИФ) трек-лист, который поможет вам понять все те возможности, которые сегодня даёт государство", - сказал глава Минтруда.

Пилотный проект по карьерному сопровождению студентов с начала 2025 года был запущен в 11 регионах РФ. В конце июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что проект охватил 100 тыс. студентов колледжей и 74 тыс. студентов вузов, а также 350 тыс. школьников с восьмого класса.