"Калашников" изготовил первую опытную партию АМ-17

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" сообщил о готовности первой опытной партии малогабаритного автомата АМ-17.

"При создании малогабаритного автомата были учтены все требования, предъявляемые к современному автоматическому стрелковому оружию. По результатам обратной связи в зоне специальной военной операции в изделие внесен ряд изменений", - сказали в концерне.

В ноябре 2024 года "Калашников" сообщал, что АМ-17 успешно прошел государственные испытания. Также сообщалось, что в 2025 году планируется начать серийное производство АМ-17.

По данным концерна, АМ-17 - 5,45 мм автомат, который спроектирован в конструкторско-технологическом центре "Калашникова" по заданию военнослужащих в качестве перспективного оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также для вооружения спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. Для стрельбы из автомата используются все типы 5,45 мм боевых патронов, принятых на вооружение российской армии.

