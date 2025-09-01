Танкер Unity под флагом Лесото задержали в Мурманске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский профсоюз моряков инициировал задержание в порту Мурманска танкера Unity под флагом Лесото, сообщает пресс-служба профсоюза в понедельник.

"Причиной (задержания - ИФ) стали задолженность по заработной плате морякам, неработающий номер спутниковой связи Inmarsat, а также серьезные проблемы с судовыми документами", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на экипаж профсоюз информирует, что моряки не получили зарплату за июль, а июньскую получили только 27 июля.

"Списанные ранее члены экипажа также до сих пор не получили расчет (...). По расчетам капитана судна, общая сумма задолженности перед экипажем из 20 человек на 13 августа составила 4,9 млн рублей и $28,5 тыс.", - отметили в пресс-службе.

По данным профсоюза, часть экипажа работает по контрактам с ООО "Арго Танкер Групп", не являющееся судовладельцем, еще часть моряков трудоустроена в компании FMTC ShipCharter LLC.

Российский профсоюз моряков также сообщает, что 5 августа сертификат регистрации судна под флагом Гамбии истек и вместе с этим стал недействительным страховой полис. Сейчас судно зарегистрировано под флагом Лесото.

Лесото (официальное название - Королевство Лесото) - государство-анклав в Южной Африке, полностью окружённое территорией Южно-Африканской Республики.