Аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда вновь обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в телеграм-канале официального представителя агентства.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили четыре самолета: рейсы из Сургута и из Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов, из Минска - в Астрахань, из Екатеринбурга - в Самару.

Ограничения на полеты в аэропорту Волгограда ранее вводились в ночь на понедельник. Они были сняты в 5:02 по московскому времени.