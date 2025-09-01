Экс-начальник ГУ МЧС по ДНР Кострубицкий назначен замглавы МЧС РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя главы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Кострубицкого, который ранее занимал должность начальника ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Кострубицкий родился 24 августа 1978 года в Брянской области. С 2005 года по настоящее время работал в системе МЧС ДНР. В 2023 году указом президента РФ был награжден орденом "За военные заслуги".