Патрушев заявил о способности Японии создать ядерный арсенал за несколько лет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что ресурсы Японии позволят ей за пару лет создать собственный ядерный арсенал.

"Учитывая её технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет. Японские СМИ уже открыто пишут, что страна накопила большие запасы плутония, пригодного для военных целей", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о её достижениях в освоении космического пространства", - отметил помощник президента РФ.

Он напомнил, что собственная ядерная программа была у Японии еще во время Второй мировой войны. "Но разгром в 1945 году приостановил эту программу на многие годы", - сказал Патрушев.

