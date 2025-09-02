НОСТРОЙ подтвердил задержание руководителя аппарата и его зама

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) во вторник подтвердило факт задержания руководителя аппарата Сергея Кононыхина и Виталия Ерёмина.

"НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает", - говорится в сообщении.

Как уточнили в объединении, НОСТРОЙ заинтересован в скорейшем разрешении этой ситуации и готов к взаимодействию со следствием.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кононыхина и Ерёмина арестовали в Москве по подозрению в коммерческом подкупе. Руководителю аппарата НОСТРОЙ и его заместителю грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа.

Согласно информации на сайте НОСТРОЙ, Кононыхин окончил Московский военный институт радиоэлектроники Космических войск, а затем и Московский государственный строительный университет. С 2014 по 2015 год работал руководителем аппарата Национального объединения проектировщиков, затем до ноября 2021 года -руководителем аппарата НОПРИЗ.

Ерёмин окончил Саратовскую государственную академию права и Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. С 2012 года до конца 2014 работал председателем комитета законодательных инициатив и правового обеспечения Национального объединения проектировщиков, с декабря 2014 года по март 2015 года – заместителем руководителя аппарата - руководителем департамента по законодательному и правовому обеспечению Национального объединения проектировщиков, а с апреля 2015 года по декабрь 2021 года – заместителем руководителя аппарата НОПРИЗ.

НОСТРОЙ создан 10 ноября 2009 года. Это крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере. В него входят 240 саморегулируемых организаций из 76 субъектов РФ.