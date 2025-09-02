Поиск

Правительство РФ утвердило положение о классификации гостевых домов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило положение о классификации гостевых домов, которое вводит единые стандарты для таких объектов, сообщает во вторник Минэкономразвития.

"Документ вводит единые стандарты для данного сегмента средств размещения и устанавливает механизм их легализации и регистрации в едином реестре. Положение устанавливает для гостевых домов упрощенный по сравнению с гостиницами порядок включения в реестр средств размещения", - говорится в сообщении.

Согласно документу, гостевой дом может иметь не более 15 комнат для размещения, а единовременное пребывание гостей не должно превышать 45 человек. Установлены четкие минимальные требования к площади комнат: не менее 9 кв.м для одноместного размещения и 12 кв.м для двухместного. При многоместном размещении на одного гостя должно приходиться не менее 6 кв.м.

В целях безопасности проживающих все номера должны быть оснащены системами обнаружения пожара, а сам гостевой дом - первичными средствами пожаротушения и исправной вентиляцией. Для гостей должен быть обеспечен постоянный доступ в интернет. Положение предусматривает, что субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные требования к деятельности гостевых домов, учитывая региональную специфику.

Важнейшим элементом нового механизма становится процедура самостоятельной регистрации и оценки владельцами своих объектов. Процесс является максимально упрощенным и бесплатным.

"Собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие гостевого дома требованиям. Система самооценки достаточно простая и бесплатная. Она уже отработана на классификации гостиниц", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

Положение разработано министерством в рамках реализации федерального закона об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов, который стартовал 1 сентября в 17 российских регионах, а также федеральной территории "Сириус". Закон, регулирующий в экспериментальном порядке деятельность гостевых домов, был подписан президентом РФ 7 июня.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории Республики Алтай и Алтайского края, Дагестана, Крыма, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Кемеровской области - Кузбасса, а также города Севастополя и федеральной территории "Сириус".

Для участия в эксперименте субъекты должны принять соответствующие региональные законы, определяющие особенности эксперимента на территории региона. На сегодняшний день такие законы приняты в Республике Крым и Ставропольском крае.

С 1 сентября объекты размещения в России не могут работать, не будучи включенными в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии со статусом действующих. Сервисы бронирования не могут размещать информацию о таких объектах.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Верхние этажи двух домов загорелись в Ростове-на-дону после атаки ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });