Правительство РФ утвердило положение о классификации гостевых домов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило положение о классификации гостевых домов, которое вводит единые стандарты для таких объектов, сообщает во вторник Минэкономразвития.

"Документ вводит единые стандарты для данного сегмента средств размещения и устанавливает механизм их легализации и регистрации в едином реестре. Положение устанавливает для гостевых домов упрощенный по сравнению с гостиницами порядок включения в реестр средств размещения", - говорится в сообщении.

Согласно документу, гостевой дом может иметь не более 15 комнат для размещения, а единовременное пребывание гостей не должно превышать 45 человек. Установлены четкие минимальные требования к площади комнат: не менее 9 кв.м для одноместного размещения и 12 кв.м для двухместного. При многоместном размещении на одного гостя должно приходиться не менее 6 кв.м.

В целях безопасности проживающих все номера должны быть оснащены системами обнаружения пожара, а сам гостевой дом - первичными средствами пожаротушения и исправной вентиляцией. Для гостей должен быть обеспечен постоянный доступ в интернет. Положение предусматривает, что субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные требования к деятельности гостевых домов, учитывая региональную специфику.

Важнейшим элементом нового механизма становится процедура самостоятельной регистрации и оценки владельцами своих объектов. Процесс является максимально упрощенным и бесплатным.

"Собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие гостевого дома требованиям. Система самооценки достаточно простая и бесплатная. Она уже отработана на классификации гостиниц", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

Положение разработано министерством в рамках реализации федерального закона об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов, который стартовал 1 сентября в 17 российских регионах, а также федеральной территории "Сириус". Закон, регулирующий в экспериментальном порядке деятельность гостевых домов, был подписан президентом РФ 7 июня.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории Республики Алтай и Алтайского края, Дагестана, Крыма, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Кемеровской области - Кузбасса, а также города Севастополя и федеральной территории "Сириус".

Для участия в эксперименте субъекты должны принять соответствующие региональные законы, определяющие особенности эксперимента на территории региона. На сегодняшний день такие законы приняты в Республике Крым и Ставропольском крае.

С 1 сентября объекты размещения в России не могут работать, не будучи включенными в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии со статусом действующих. Сервисы бронирования не могут размещать информацию о таких объектах.