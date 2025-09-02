Поиск

Более 120 тыс. школьников сдадут ОГЭ в дополнительный период 2-23 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России 2 сентября стартует дополнительный период Основного государственного экзамена (ОГЭ) 2025 года, больше всего участников зарегистрировано на экзамен по русскому языку и математике, сообщили журналистам в Рособрнадзоре.

"На участие в дополнительном периоде ОГЭ зарегистрировано почти 122 тыс. человек. Экзамены пройдут в 84 регионах России и восьми зарубежных странах", - говорится в сообщении.

Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат, отмечается в сообщении.

В ходе дополнительного периода ОГЭ будет задействованы 3 264 пункта проведения экзаменов, более 74 тыс. организаторов и свыше 6,7 тыс. наблюдателей.

В ведомстве напомнили, что 2 сентября пройдет ОГЭ по математике, 5 сентября - по русскому языку, 9 сентября - по биологии, географии, истории и физике, 12 сентября - по иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию и химии. С 17 по 23 сентября в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

"Больше всего участников в дополнительный период зарегистрировано на сдачу ОГЭ по обязательным предметам, русскому языку и математике, а также географии, обществознанию, информатике и биологии", - сообщили в ведомстве.

Основной период ОГЭ прошел с 21 мая по 2 июля, экзамен сдавали более 1,66 млн девятиклассников.

