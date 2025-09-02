Путин заявил, что Россия начала серьезно отвечать на удары Киева по своей энергоструктуре

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия долго не реагировала на украинские удары по своей энергетической структуре, но затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период, и очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать, и мы отвечаем, конечно, серьезно", - сказал Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине.