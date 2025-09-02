Путин допустил сотрудничество с США на Запорожской АЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия допускает возможность сотрудничества с США на Запорожской АЭС, не исключает и трехстороннего сотрудничества РФ-США-Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кстати говоря, мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы в принципе, пока косвенно, эти вопросы уже с ними обсуждали", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине во вторник.

Путин добавил: "Это, кстати говоря, касается и украинской стороны на Запорожской АЭС". "И если сложатся благоприятные обстоятельства - мы обсуждали это с американскими коллегами - мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать", - добавил он.