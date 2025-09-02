Поиск

Генерал-связист получил девять лет за взятку при исполнении гособоронзаказа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник управления Главного управления связи Вооруженных сил Александр Оглоблин приговорен к девяти годам заключения за взятку от представителей завода "Телта", заявили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Приговором суда Оглоблину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в сумме 12,4 млн рублей, с лишением его права занимать должности на государственной службе сроком на 6 лет, с лишением воинского звания "генерал-майор запаса" и государственных наград", - сообщается во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что Оглоблин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"Следствием установлено, что в 2019-2023 гг. при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на общую сумму более 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при исполнении государственных контрактов Оглоблин получил от представителей "Телты" "взятку в особо крупном размере (12 млн рублей) за общее покровительство".

СКР Минобороны РФ
