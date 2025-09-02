Китай с начала года увеличил поставки в РФ овощей и фруктов на 46%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китай к началу сентября поставил в РФ 671,5 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 46% больше, чем годом ранее (459,7 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор.

В среднем же поставки этой продукции составляли около 633 тыс. тонн в год.

Заметный рост произошел по таким культурам как картофель - в 4,2 раза (с 36,5 тыс. до 151,9 тыс. тонн), репчатый лук - в 2,3 раза (с 22,4 тыс. до 50,9 тыс. тонн), капуста - почти в 1,7 раза (с 19,5 тыс. до 32,4 тыс. тонн), яблоки - на 32,2% (с 23,9 тыс. до 31,6 тыс. тонн), огурцы - на 26,7% (с 10,5 тыс. до 13,3 тыс. тонн).

В то же время КНР входит в топ-5 импортеров российского зерна. Значительный объем экспорта приходится также на соевые бобы, рапс, семена льна. В 2024 году поставки российской зерновой продукции в Китай превысили 4,7 млн тонн. В этом году вывезено 2,9 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Перечень разрешенной к отгрузкам в Китай зерновой продукции включает сельхозкультуры 22 наименований.

Россельхознадзор также сообщил, что в этом году из РФ в Китай отгружено 87,9 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тыс. тонн свинины, 21,9 тыс. тонн свиных субпродуктов, 13,3 тыс. тонн говядины, 3,1 тыс. тонн субпродуктов крупного рогатого скота, 4,9 тыс. тонн молочной продукции, 494,1 тыс. тонн рыбной продукции, 596,4 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.