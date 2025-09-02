Поиск

В РФ обеспокоены отказом США выдать визы делегации Палестины для участия в ГА ООН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены отказом США выдать визы делегации Палестины для участия в Генассамблее ООН, сообщили в МИД РФ.

Во вторник состоялся телефонный разговор замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с вице-президентом государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом по просьбе последнего.

"Шейх привлек внимание к принятому американской стороной решению об отказе в выдаче новых и аннулировании имеющихся въездных виз в США для членов делегации Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с Президентом Палестины Махмудом Аббасом, направляющихся в Нью-Йорк для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Охарактеризовал данный шаг Вашингтона как грубое нарушение международного права, прежде всего Соглашения между ООН и правительством США относительно местоположения центральных учреждений Всемирной организации", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "с российской стороны была выражена серьезная обеспокоенность в связи с данными произвольными американскими действиями".

"Высказана поддержка призыва Рамаллы к отмене данного визового решения. Подчеркнуто, что речь идет о неприемлемом нарушении указанного Соглашения от 1947 года", - заявили на Смоленской площади.

"Кроме того, отмечалось, что отказ в допуске палестинской делегации в Нью-Йорк, в том числе для подключения к планируемому на 22 сентября второму раунду Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственноrо решения палестино-израильского конфликта, негативно скажется на перспективах реанимирования ближневосточного мирного процесса, направленного в том числе на достижение устойчивой и долгосрочной стабильности и безопасности в регионе в целом", - заявили в МИД РФ.

МИД РФ ООН Палестина США
