Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 почти на 0,8%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренно позитивную динамику в рамках коррекции после почти 1,5%-го падения накануне в ожидании новых важных сообщений на геополитическую тематику, и прежде всего касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2867 пункта (+0,76%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,9%.

Подорожали акции "Русала" (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,7%), "ММК" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), МКПАО "ВК" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "ФосАгро" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Полюса" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "МТС" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%) и Сбербанка (+0,4%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему стало известно о новых подробностях, которые связаны с украинским урегулированием и которые американский лидер назвал интересными. "Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете", - сказал он в Белом доме.

Он отметил, что внимательно наблюдает за перспективами возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что пока следует подождать и посмотреть за дальнейшим развитием событий. Трамп подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение украинского кризиса.

Президент США также предупредил, что может изменить свою позицию в случае, если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не принесет ожидаемых результатов. "У меня была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет - мы займем другую позицию", - сказал Трамп журналистам во вторник.

Россия рассчитывает на продолжение прямых переговоров с Украиной, главы делегаций находятся в прямом контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Министр подчеркнул, что "урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается нашим приоритетом".

Он отметил, что "в последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация". "Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке", - добавил Лавров.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник в ожидании статданных, которые позволят судить о состоянии рынка труда США. Августовский отчет о безработице в Штатах будет обнародован в пятницу и может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) увеличилось на 75 тыс.

Тем временем во вторник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 48,7 пункта по сравнению с 48 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении. ISM Manufacturing находился ниже данного уровня шестой месяц подряд.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на сентябрьском заседании примерно в 92%, по данным FedWatch. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл отметил рост рисков для американского рынка труда, допустив необходимость в корректировке денежно-кредитной политики.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует яркой динамики (+0,05%), что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 3 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду преобладает преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Китая, Японии и Австралии снижаются на 0,4-1,6%, и лишь индекс Южной Кореи подрастает на 0,2%.

Мировые цены на нефть 3 сентября утром демонстрируют умеренное снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,33%, до $68,91 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,3%, до $65,4 за баррель.