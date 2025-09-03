Поиск

"Хайлэнд Голд" ожидает запуска ГОКа на Умлекане в Амурской области не ранее 2028 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Хайлэнд Голд" Владислава Свиблова заключила соглашения о сотрудничестве по проекту развития месторождения "Восточный Двойной" с правительством Амурской области, а также с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Восточный Двойной" - одно из перспективных месторождений Умлеканского рудного узла, его балансовые запасы составляют 34,9 тонны золота, говорится в сообщении КРДВ. Запуск ГОКа ожидается не ранее 2028 года.

"Наличие одной из крупнейших на Дальнем Востоке Зейской ГЭС в непосредственной близости от месторождения, а также результаты уже проведенных нами геологоразведочных работ делают проект привлекательным для дальнейшего развития, - говорит Михаил Денисов, замгендиректора "Хайлэнд Голд" по GR. - В ближайшие несколько лет основные усилия группы будут сконцентрированы на разработке проектной документации и оценке объектов инфраструктуры, необходимых для полноценного функционирования комбината".

"Хайлэнд Голд" в конце прошлого года купила компанию ГПК "Сахтахан", которой принадлежит лицензия на добычу молибдена, меди, золота и сопутствующих компонентов в рамках Умлеканского узла, а также несколько геологоразведочных лицензий.


Амурская область Дальний Восток Михаил Денисов КРДВ
