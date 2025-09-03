Продажи авиабилетов в Китай выросли вдвое после отмены виз, поиски - в пять раз

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Продажи авиабилетов в Китай с вылетом после 15 сентября выросли вдвое после объявления об отмене виз с этой даты, поиски отелей и информации о путешествиях в страну выросли в пять-девять раз по сравнению с предыдущим днем, сообщают в среду сервисы бронирования.

"Количество купленных авиабилетов в Китай 2 сентября с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза после появления новости о безвизовом режиме въезда в Поднебесную для жителей нашей страны. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период", - говорится в сообщении "Яндекс Путешествий".

По данным Поиска Яндекса, за последние сутки в два раза выросла доля запросов про Китай.

"Доля запросов, посвященных непосредственно визам и поездкам 2 сентября оказалась в девять раз выше, чем днем ранее. Количество забронированных россиянами отелей в Китае выросло за сутки на 7%", - говорится в сообщении.

В сервисе бронирования OneTwoTrip также заметили, что после появления новости об отмене виз для россиян в Китай поиски авиабилетов по направлению заметно выросли.

"В период между 10:00 и 13:00 2 сентября варианты перелетов в разные города Китая искали в пять раз чаще, чем накануне в это же время", - отметили в сервисе.

По его данным, в целом за последний год число бронирований отелей в Китае выросло на 25%. Среди самых популярных направлений - Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Санья.

МИД КНР сообщил во вторник, что Китай с 15 сентября введет 30-дневный безвизовый режим для россиян. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.

Сейчас между РФ и КНР действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В такие путешествия россияне могут отправиться только через туроператоров. Кроме того, граждане России могут въезжать без виз на остров Хайнань и в особый административный район Китая Гонконг. Для остальных поездок россиянам нужна виза.