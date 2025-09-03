Поиск

Продажи авиабилетов в Китай выросли вдвое после отмены виз, поиски - в пять раз

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Продажи авиабилетов в Китай с вылетом после 15 сентября выросли вдвое после объявления об отмене виз с этой даты, поиски отелей и информации о путешествиях в страну выросли в пять-девять раз по сравнению с предыдущим днем, сообщают в среду сервисы бронирования.

"Количество купленных авиабилетов в Китай 2 сентября с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза после появления новости о безвизовом режиме въезда в Поднебесную для жителей нашей страны. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период", - говорится в сообщении "Яндекс Путешествий".

По данным Поиска Яндекса, за последние сутки в два раза выросла доля запросов про Китай.

"Доля запросов, посвященных непосредственно визам и поездкам 2 сентября оказалась в девять раз выше, чем днем ранее. Количество забронированных россиянами отелей в Китае выросло за сутки на 7%", - говорится в сообщении.

В сервисе бронирования OneTwoTrip также заметили, что после появления новости об отмене виз для россиян в Китай поиски авиабилетов по направлению заметно выросли.

"В период между 10:00 и 13:00 2 сентября варианты перелетов в разные города Китая искали в пять раз чаще, чем накануне в это же время", - отметили в сервисе.

По его данным, в целом за последний год число бронирований отелей в Китае выросло на 25%. Среди самых популярных направлений - Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Санья.

МИД КНР сообщил во вторник, что Китай с 15 сентября введет 30-дневный безвизовый режим для россиян. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.

Сейчас между РФ и КНР действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В такие путешествия россияне могут отправиться только через туроператоров. Кроме того, граждане России могут въезжать без виз на остров Хайнань и в особый административный район Китая Гонконг. Для остальных поездок россиянам нужна виза.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ

26 поездов задерживаются в Ростовской области после падения беспилотника в районе одной из станций

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });