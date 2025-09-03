Ушел из жизни создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Авиаконструктор Юрий Ивашечкин, создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100, скончался на 92-м году жизни, сообщила "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в среду.

По официальной информации, Ивашечкин родился в Новосибирске в 1933 году. В 1951 году поступил в МАИ. По его окончании, с 1957 по 1960 годы работал в НИЭИ ПДС, где занимался проектированием и испытаниями парашютов. В ОКБ Сухого Ивашечкин пришел в 1961 году.

С 1968 года Ивашечкин одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), с 1974 года занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством в эти годы были осуществлены все основные этапы работ по самолету, от разработки концепции до постройки опытных экземпляров и их испытаний.

"В 1980 году Ивашечкин был назначен и. о. главного конструктора. Впоследствии в качестве заместителя командира группы "Ромб" он участвовал в испытаниях будущего штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане. В должности и. о. главного конструктора Ивашечкин продолжал работы по Су-25 до 1983 года", - сказано в сообщении пресс-службы ОАК.

По её данным, с 1985 года Ивашечкин перешел на работу в ОКБ Микояна, а в ОКБ Сухого он вновь вернулся только в 2000 году. С 2001 года он начал работать в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100.

Под его руководством и с его личным участием в 2001-2007 гг. была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка самолета SSJ-100.

За успехи в разработке отечественной авиатехники Ивашечкин был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почета, медалями. Является Лауреатом премии им. П. О. Сухого II степени.