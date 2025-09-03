Поиск

Минобороны сообщило об улучшении положения группировок "Запад", "Север", "Южная" и "Центр"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Север", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская, Андреевка, Глинское, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, потери вооруженных сил Украины в течение суток составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировок "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение; подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции; подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны армии Украины.

По данным министерства, группировка "Восток" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Березового, Калиновского и Сосновки Днепропетровской области. За сутки украинская армия потеряла здесь до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств ВСУ.

В течение суток группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Веселого, Грузского, Золотого Колодезя и Новотроицкого в ДНР. Потери украинских сил на этом участке составили до 450 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ, сообщили в Минобороны.

По словам военных, подразделениями "Южной" группировки нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Ильиновки, Константиновки, Николаевки и Платоновки в ДНР. В течение суток в зоне действий группировки армия Украины потеряла свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств ВСУ.

Подразделения группировки "Север" нанесли удары по формированиям пяти бригад ВСУ в районах Алексеевки, Варачино, Могрицы, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области и подразделениям бригады и штурмового полка ВСУ в районах Волчанска и Удов в Харьковской области. За сутки украинские силы в зоне ответственности группировки потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств ВСУ.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах Антоновки, Никольского и Львово в Херсонской области, Белогорья и Степногорска в Запорожской области. Украинские потери в течение суток составили до 60 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств ВСУ.

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Аэропорт Геленджика приостановил работу

