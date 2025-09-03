Поиск

Основания ожидать повышения уровня жизни в РФ в ближайший год видят 30% россиян

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (30%) полагает, что есть реальные основания рассчитывать на повышение уровня и качества жизни в России в период ближайшего года, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Более трети сограждан (39%) уверены, что данные показатели сохранятся на нынешнем уровне, понижения ожидают 14% респондентов, оставшиеся 17% опрошенных не знают, что сказать по данному поводу.

Что касается ожиданий по уровню и качеству жизни для себя лично и для своих семей, то, по данным ФОМ, на улучшение рассчитывают 38% россиян, сохранение показателей на нынешнем уровне ожидают 36% респондентов, понижения - 8% опрошенных, оставшиеся 18% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Опрос проводился 1-3 августа 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.


ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Президент РФ предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Путин назвал позитивными результаты визита в Китай

Главу киноклуба "Ельцин Центра" не стали штрафовать по делу о дискредитации ВС

Восточный экономический форум - 2025

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });