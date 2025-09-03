Основания ожидать повышения уровня жизни в РФ в ближайший год видят 30% россиян

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (30%) полагает, что есть реальные основания рассчитывать на повышение уровня и качества жизни в России в период ближайшего года, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Более трети сограждан (39%) уверены, что данные показатели сохранятся на нынешнем уровне, понижения ожидают 14% респондентов, оставшиеся 17% опрошенных не знают, что сказать по данному поводу.

Что касается ожиданий по уровню и качеству жизни для себя лично и для своих семей, то, по данным ФОМ, на улучшение рассчитывают 38% россиян, сохранение показателей на нынешнем уровне ожидают 36% респондентов, понижения - 8% опрошенных, оставшиеся 18% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Опрос проводился 1-3 августа 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.



