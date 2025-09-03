Поиск

Участники ОПГ получили от 7,5 до 23 лет колонии в Ростове-на-Дону

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 15 участникам организованных преступных групп "Сельмаш" и "Кладбищенские", сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.

"Суд признал виновными 15 участников ОПГ "Сельмаш" и его структурного подразделения ОПГ "Кладбищенские", назначив им наказание – от 7,5 до 23 лет лишения свободы в колонии", - сказал собеседник агентства.

В отношении участников ОПГ были возбуждены 18 уголовных дел, в том числе об организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве и вымогательстве.

Ранее также были осуждены 10 членов группировки "Сельмаш".

По данным местных СМИ, ОПГ "Сельмаш" в 1990 годы установила контроль над малым бизнесом в одном из районов Ростова-на-Дону, а также контролировала рынки "Сельмаш" и "Гулливер".

Предполагаемых руководителей ОПГ "Сельмаш" Нодари Асояна и Андрея Иманали задержали в Киеве в феврале 2019 года. Однако в настоящий момент Асоян, а также другие вероятные члены преступного сообщества находятся в международном розыске.

