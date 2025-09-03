Поиск

Путин прибыл во Владивосток

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в пленарном заседании юбилейного Восточного экономического форума и проведет ряд мероприятий, связанных с развитием Дальневосточного федерального округа.

Рабочая поездка главы государства в ДФО продлится два дня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин посвятит четверг предметным вопросам развития Дальнего Востока.

Ожидается, что президент в рамках поездки посетит филиал Национального центра "Россия", где ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Кроме того, Путин в формате видеоконференции планирует дать старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры ДФО. Их представит главе государства вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В планах Путина также совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса региона. Графиком предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Также накануне основного дня Восточного экономического форума Путин планирует провести отдельные беседы с почетными гостями - премьер-министром Лаоса Сонсем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

В пятницу почетные гости вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании юбилейного ВЭФ и ответят на вопросы модератора.

