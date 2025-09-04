Энергопотребление в РФ с начала года снизилось на 0,9%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снизилось на 0,9% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах ВЭФ-2025.

"Абсолютные цифры пока -0,9% к прошлому году. Если по температуре привести, то практически по прошлому году идем", - сказал Опадчий.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 г. ожидается на уровне 1,167 трлн кВт.ч, говорится в проекте схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР) на период 2026-2031 гг., раскрытом "Системным оператором" для общественного обсуждения.

Энергопотребление в ЕЭС в 2024 г. составило 1,174 трлн кВт.ч. Таким образом, речь может идти о небольшом снижении показателя.