ГТЛК и "Аврора" договорились о поставке с 2027 г. трех Ил-114-300

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК, входит в группу ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061)) заключила с авиакомпанией "Аврора" соглашение о намерениях по поставке в лизинг трех самолетов Ил-114-300.

Документ подписан на ВЭФ-2025, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания. Поставка самолетов планируется с 2027 года на условиях льготного лизинга с использованием мер господдержки.

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, поставка первых трех лайнеров предполагается в 2026 году (ранее ожидалась в 2024-м), а всего к 2030 году планируется произвести 51 единицу. Сообщалось, что стартовым эксплуатантом будет подконтрольная "Ростеху" авиакомпания Red Wings.

На ВЭФ-2023 "Аврора" подписала соглашение с "Уральским заводом гражданской авиации" о поставке 95 перспективных легкомоторных самолетов "Байкал". Планировалась, что они пополнят парк авиакомпании в 2026-2030 гг. через схему лизинга с участием ГТЛК. О подписании последующих твердых контрактов не сообщалось.

