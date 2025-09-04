Совещание по развитию электроэнергетики РФ может пройти до конца 2025 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совещание по развитию электроэнергетики РФ может пройти до конца 2025 г., сообщил в ходе ВЭФ-2025 министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"На базе Дальнего Востока мы отрабатываем все наши подходы по развитию электроэнергетики России. Сегодня мы отрабатываем на совещании по Дальнему Востоку. Но я думаю, до конца этого года пройдёт еще и совещание по развитию электроэнергетики РФ", - сказал Цивилев.

На "полях" Восточного экономического форума в четверг президент России Владимир Путин проведет совещание о развитии энергетики региона.

"На ВЭФ будет субстантивное совещание по развитию ТЭКа на Дальнем Востоке. Будут обсуждаться вопросы электрогенерации. Участников будет много", - говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.