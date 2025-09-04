Потребности Хабаровского края в газе к 2030г оцениваются в 9 млрд куб.м

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Потребности Хабаровского края в газе к 2028 году оцениваются в 6,5 млрд кубометров газа в год, в 2030 году - 9 млрд кубометров, ожидается дефицит, заявил губернатор региона Дмитрий Демешин в ходе Владивостокского экономического форума (ВЭФ).

Он поблагодарил "Роснефть" за поставки газа в объеме 3 млрд куб. м в год до 2028 года. "До настоящего времени открыт вопрос поставок "Газпромом" после этого времени. И более того, мы понимаем, что в аспекте тех договорённостей, которые возможно у нас возникнут с ExxonMobil, если они теоретически будут возвращаться...так у нас вообще тогда получается тупик", - сказал он.

Газ проекта "Сахалин-1", в частности, закачивается в скважину для увеличения нефтеотдачи, а когда участником проекта был ExxonMobil, рассматривался проект по сжижению природного газа (СПГ) с экспортом его в страны Азии.

"Принятые решения у нас в природном газе, прогноз на перспективу 2028 года, это вдвое (выше потребление - ИФ) - больше 6,5 миллиардов кубометров, а к 2030 году - 9 млрд кубометров. Налицо дефицит. И на каждой встрече инвесторы поднимают вопрос - отказ в техприсоединении по газу. Ну, какой инвестклимат, если мы не даем им техприсоединения и уверенности в этом. Поэтому нужны конкретные решения", - подчеркнул Демешин.

Согласно представленным слайдам, существуют ограничения в подключении газа из-за дефицита пропускной способности ГРС-1 Ильинска и ГРС-3 Березовка. Отказы в подключении получили логистический комплекс РВБ в ДФО, оздоровительные комплексы и тепличный комплекс.

Губернатор ожидает завершения строительства газопровода-перемычки Белогорск-Хабаровск (ожидается в 2026 году - ИФ) и надеется на ускорение запуска Южно-Киринского месторождения на Сахалине. "В планах - 2028 год, мы очень рассчитываем на ускорение этого проекта. Поэтому дальнейшее развитие всего Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края требует нестандартных решений", - заключил глава Хабаровского края.

В настоящее время Хабаровский край получает газ по газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с месторождений на шельфе Сахалина. Договор о поставках газа с проекта "Сахалин-1" продлен до осени 2028 года. В будущем регион будет получать газ от строящейся перемычки "Белогорск - Хабаровск" (соединит магистральные газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток"), которая будет запущена в 2026 году.

Потребление региона в 2024 году составило 3,1 млрд кубометров. Ранее сообщалось, что прогноз потребления на 2028 год - 5,2 млрд куб. м.