Розничное кредитование в РФ в 2025г сократится на четверть

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Розничное кредитование в РФ в 2025 г сократится примерно на четверть, но второе полугодие продемонстрирует оживление, прогнозирует ВТБ (MOEX: VTBR).

"Мы видим, что в текущем году рынок розничного кредитования будет по объемам меньше, чем 2024 год. В этом году мы прогнозируем общий объем выдач кредитов порядка 9,5 трлн руб., для сравнения прошлый год - это более 12 трлн руб.", - сказал зампред ВТБ Александр Пахомов в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2025.

В составе общего показателя примерно 4 трлн руб. займет ипотека, 3,7 трлн руб. - кредиты наличными, порядка 1,7 трлн руб. - автокредитование, ожидает ВТБ.

"Несмотря на то, что в сравнении с предыдущим годом весь объем продаж процентов на 26 ниже, намечается хорошая тенденция во втором полугодии. Потому что из общего объема в 9,5 трлн руб. продаж - порядка 6 трлн это будут выдачи второго полугодия", - сказал Пахомов.