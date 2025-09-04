В Службе внешней разведки РФ считают, что канцлер Германии одержим реваншизмом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Службе внешней разведки России полагают, что жесткая антироссийская риторика канцлера Германии Фридриха Мерца объясняется его одержимостью идеей реваншизма.

Мерц "одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом", говорится в сообщении пресс-бюро СВР, распространенном в четверг.

"На этом фоне становится понятным, почему Мерц после избрания на пост федерального канцлера гарантировал В.Зеленскому предоставление немецких крылатых ракет "Таурус" для ударов по территории РФ", - отмечается в сообщении.

В СВР полагают, что немецкий канцлер учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, в связи с чем он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия. "С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали", - отмечает пресс-бюро СВР.

"Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, ведь обучать украинцев слишком долго и можно не успеть до обвала обороны ВСУ", - считают в СВР.

В этой связи, по оценке СВР, "германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар, и в этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска".