Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что установлен полный контроль над территорией Донецкой Народной Республики в зоне действий группировки "Восток".

"Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства.

30 августа начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории ДНР. Под контролем российской армии находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, заявил тогда Герасимов. По его словам, до полного контроля территории ЛНР российским подразделениям осталось пройти менее 60 кв. км.