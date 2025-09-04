Минобороны заявило о взятии под контроль села Новоселовка в Днепропетровской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что под контроль российской армии перешел населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что силы группировки также нанесли удары по трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.

"Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - сообщили военные.