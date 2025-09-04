Поиск

В МИД РФ заявили, что Запад оценивает развитие медиапотенциала азиатского региона как угрозу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Укрепление Азии как одного из значимых глобальных центров силы, в том числе в медиапространстве, на Западе рассматривают как вызов и прямую угрозу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Брюсселе и прочих западных столицах рассматривают развитие медиапотенциала нашего региона действительно как вызов и прямую угрозу своему минувшему доминированию. Да, они доминировали, они продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что (появились) новые технологии, и здесь они уже не могут держать тот же темп. Поэтому они жестко пытаются этому противостоять в классическом неоколониальном ключе", - сказала Захарова на одной из сессий Восточного экономического форума в четверг.

Она отметила, что в настоящее время Азиатский континент имеет колоссальное влияние на мировое коммуникационно-информационное пространство.

Причем и по контенту, и по средствам его доставки "азиатский рынок, азиатские возможности и азиатский потенциал", по мнению Захаровой, ушли далеко вперед.

По ее словам, происходит "укрепление и возвышение Азии как одного из значимых глобальных центров силы - политических, экономических, цивилизационных в рамках той самой укрепляющейся и нарастающей многополярности".

"Реакция на этот рост и на это развитие на Западе не просто негативная, она агрессивно-негативная", - сказала Захарова.

По ее словам, "в отношении азиатских IT-технологий и платформ активно применяется санкционная политика, осуществляются попытки нейтрализовать любой альтернативный контент".

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Восточный экономический форум - 2025

Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Массовая атака БПЛА отражена в Ростовской области

Путин прибыл во Владивосток

Что произошло за день: среда, 3 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7099 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });