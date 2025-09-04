В МИД РФ заявили, что Запад оценивает развитие медиапотенциала азиатского региона как угрозу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Укрепление Азии как одного из значимых глобальных центров силы, в том числе в медиапространстве, на Западе рассматривают как вызов и прямую угрозу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Брюсселе и прочих западных столицах рассматривают развитие медиапотенциала нашего региона действительно как вызов и прямую угрозу своему минувшему доминированию. Да, они доминировали, они продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что (появились) новые технологии, и здесь они уже не могут держать тот же темп. Поэтому они жестко пытаются этому противостоять в классическом неоколониальном ключе", - сказала Захарова на одной из сессий Восточного экономического форума в четверг.

Она отметила, что в настоящее время Азиатский континент имеет колоссальное влияние на мировое коммуникационно-информационное пространство.

Причем и по контенту, и по средствам его доставки "азиатский рынок, азиатские возможности и азиатский потенциал", по мнению Захаровой, ушли далеко вперед.

По ее словам, происходит "укрепление и возвышение Азии как одного из значимых глобальных центров силы - политических, экономических, цивилизационных в рамках той самой укрепляющейся и нарастающей многополярности".

"Реакция на этот рост и на это развитие на Западе не просто негативная, она агрессивно-негативная", - сказала Захарова.

По ее словам, "в отношении азиатских IT-технологий и платформ активно применяется санкционная политика, осуществляются попытки нейтрализовать любой альтернативный контент".