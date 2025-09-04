Поиск

Генпрокурор поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалобы предпринимателя

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить Госавтоинспекцию и Ространснадзор после жалобы предпринимателя на процедуру согласования использования дорог, сообщили в четверг в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что в четверг в рамках Восточного экономического форума генпрокурор провел встречу с предпринимателями.

"Один из участников встречи рассказал Игорю Краснову о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать предпринимателям при реализации инвестиционных проектов. В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам - хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий", - сказали в надзорном ведомстве.

Бизнесмен отметил, что это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов.

Краснов поручил "незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере".

Бизнесмен из Приморского края, занимающийся поставкой нефтепродуктов, сообщил, что ОАО "РЖД", с которым заключен договор по эксплуатации железнодорожного пути, не исполняет возложенные на него обязательства. Так, систематически нарушаются сроки по уборке пустых вагонов, из-за чего происходят сбои в последующей цепочке поставок, затягивается период получения товаров конечными заказчиками.

"В связи с этим Игорь Краснов поручил подчиненным устранить в деятельности ОАО "РЖД" административные барьеры в предпринимательской деятельности", - добавили в прокуратуре.

"Каждый ваш сигнал, каждая ситуация будут внимательно изучены и взяты в работу", - заявил генпрокурор.

