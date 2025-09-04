Поиск

Кириенко обсудил на ЗАЭС перспективы перевода станции в режим генерации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудил на Запорожской АЭС текущее состояние станции и перспективы ее перевода в режим генерации, сообщили в четверг представители ЗАЭС.

"Важной частью программы стало посещение Запорожской атомной электростанции, где Сергей Кириенко провел совещание, посвященное вопросам текущего состояния и перспективам перевода станции в режим генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России", - сказано в телеграм-канале станции.

Кроме того, Кириенко встретился с руководством администрации города-спутника ЗАЭС Энергодара, главной темой обсуждения стала подготовка объектов инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

"Мы видим слаженную работу и администрации города, и коллектива станции. Подготовка к зиме ведется в плановом режиме, социальным объектам уделяется первостепенное внимание, а работа по переводу станции в режим генерации продолжается", - приводится в сообщении ЗАЭС заявление Кириенко по итогам посещения станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

