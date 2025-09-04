Ограничения введены в аэропорту Волгограда второй раз за сутки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда приостановил обслуживание рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее в четверг около 1:12 по московскому времен также была приостановлена работа волгоградского аэропорта. Ограничения были сняты в 7:20.