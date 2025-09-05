Около 10 БПЛА сбито в Воронежской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку беспилотников Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в пятницу.

"В Бутурлиновском и Россошанском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем телеграм-канале.