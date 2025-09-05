Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области

Над регионом сбито восемь беспилотников

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено восемь БПЛА, обломки упали на территории промпредприятия, сообщил губернатор Павел Малков.

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются", - написал Малков в свом телеграм-канале.