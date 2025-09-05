Глава Минтранса РФ заявил о готовности к диалогу с США о возобновлении авиасообщения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с США о возобновлении авиасообщения, но пока таких разговоров не было, заявил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"Мы готовы в случае интереса американской стороны на эту тему начать разговаривать. Пока таких разговоров не было", - сказал он.

"Мы, как говорит наш президент, ни от чего не закрываемся и готовы к диалогу всегда", - добавил Никитин.

Прямое авиасообщение между РФ и США было прервано в феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Регулярные рейсы до этого выполнял только российский "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), который летал из Москвы по четырем направлениям: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Глава компании Сергей Александровский заявил в ходе ПМЭФ-2025, что "Аэрофлот" готов к возобновлению рейсов в США при договоренности властей двух стран.