Поиск

Путин поручил оценить прямой доступ грузов из Сибири и Урала на трассу ТТК

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Морской коллегии оценить прямой доступ грузов из Сибири и Урала на трассу Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

"Особо значимая тема - как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего Евразийского континента - это развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а формировании устойчивой грузовой базы", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

"Мы будем развивать Трансарктический коридор. Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор. Потому что мы пришли к выводу, что нужно, конечно, оперировать соображениями большего масштаба и нужно, чтобы эта артерия действовала в комплексе со всеми прилегающими к Северному морскому пути территориями и с их возможностями", - добавил президент.

"Это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе. Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу Трансарктического коридора. Впереди и работа, что называется, на берегу, имея в виду развитие связи, навигации, системы обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов на Дальнем Востоке", - сказал глава государства.

"Кстати буквально вчера был открыт мультимодальный комплекс Артем здесь в Приморском крае. Он обрабатывает контейнеры, которые поступают как из-за рубежа, так и из регионов России. А также должен повысить эффективность северного завоза. Очень важно, чтобы подобные современные транспортно-логистические центры в нашей стране развивались, чтобы их становилось все больше и больше. Чтобы доставка, обработка грузов происходила быстрее и эффективнее. И подчеркну, именно в таких точках, в логистических комплексах, важно применять передовые, в том числе беспилотные технологии", - отметил Путин.

"Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса. Здесь подчеркну два потенциально значимых направления развития. Это создание современных центров судостроения. Они должны будут выпускать всю линейку судов для работы на маршруте. От буксировки и судов снабжения до балкеров и газовозов ледового класса, а также сверхмощных ледоколов", - подчеркнул он.

"И второе, чтобы повысить эффективность и устойчивость Трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики. Я прошу коллег из правительства, из Морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и дать им в этой связи свои предложения", - заявил Путин.

Владимир Путин Сибирь Урал Трансарктический транспортный коридор правительство РФ Морская коллегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Серийный импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Восточный экономический форум - 2025

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Восточный экономический форум - 2025

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Восточный экономический форум - 2025

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

Восточный экономический форум - 2025

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Восточный экономический форум - 2025

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });