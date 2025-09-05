Поиск

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям в производственном центре ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростеха"), совершил первый полет с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщила пресс-служба "Ростеха", первый полет продлился около часа. Самолет пилотировал экипаж Летно-испытательного комплекса филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" в составе летчиков-испытателей Дмитрия Савонина, Леонида Чикунова и ведущего инженера по летным испытаниям - бортового оператора Владислава Тюрина.

"В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок. Напомним, машина получила обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных", - отмечают в госкорпорации.

В "Ростехе" сообщают, что в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийных SJ-100.

Ранее разработчик самолета, филиал "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев", совместно с авиавластями и Росавиацией провел работу по сертификации модифицированного планера импортозамещенного SJ-100 и технологий его изготовления.

"Получение одобрения главного изменения к сертификату типа в части обновленной конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной конструкторской документации. Модификация каркаса планера потребовалась под установку российских систем и агрегатов, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна", - цитирует пресс-служба главного конструктора SJ-100 Кирилл Кузнецов.

"Для нас программа импортозамещения - это не только новая модификация самолета в производственной линии, но и серьезное техперевооружение на российское оборудование. Например, новые машины в российском облике мы стыкуем уже на новом, полностью отечественном стенде стыковки", - сообщил директор производственного центра филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" Андрей Сойнов.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет в размерности 100 пассажиров. В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями ПД-8 производства ОДК, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты, интерьером пассажирской кабины.

