Поиск

Путин уверен, что проблема логистики рыбы с Дальнего Востока будет решена

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Логистика является главной проблемой обеспечения российских регионов морепродуктами и рыбой, но она будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу.

"Для того, чтобы улучшить или увеличить снабжение этим продуктом российские регионы, нужно решить, прежде всего, вопросы с логистикой. У нас ведь как - все перевозится либо по железной дороге, что дорого, либо на самолетах, что еще дороже. В этом же проблема", - сказал он, добавив, что "логистика - тонкий вопрос".

При этом он напомнил, что до 75% российского вылова биоресурсов и 65% их переработки приходится на Дальний Восток. Их доставка в другие регионы обходится дорого. "Если бы мы могли наладить транспортировку и логистику, выстроить их соответствующим образом, то это бы ситуацию поменяло", - считает он.

Путин подчеркнул, что проблеме транспортировки рыбы и морепродуктов из дальневосточных в другие регионы страны сейчас уделяется серьезное внимание. "И будем наращивать возможности по распределению этих продуктов морских, в том числе и крабов, во всех регионах Российской Федерации. Тем более, что мы по нормам Минздрава не дотягиваем до норм потребления морепродуктов и рыбы, по-моему, нужно 28 кг на душу населения в год, а у нас сейчас где-то 23-23,5 кг. Здесь есть над чем поработать, мы думаем над этим и, надеюсь, что эта проблема будет решена", - заключил он.

Дальний Восток Владимир Путин ВЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Восточный экономический форум - 2025

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Восточный экономический форум - 2025

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Восточный экономический форум - 2025

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

Восточный экономический форум - 2025

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });