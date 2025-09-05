Путин уверен, что проблема логистики рыбы с Дальнего Востока будет решена

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Логистика является главной проблемой обеспечения российских регионов морепродуктами и рыбой, но она будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу.

"Для того, чтобы улучшить или увеличить снабжение этим продуктом российские регионы, нужно решить, прежде всего, вопросы с логистикой. У нас ведь как - все перевозится либо по железной дороге, что дорого, либо на самолетах, что еще дороже. В этом же проблема", - сказал он, добавив, что "логистика - тонкий вопрос".

При этом он напомнил, что до 75% российского вылова биоресурсов и 65% их переработки приходится на Дальний Восток. Их доставка в другие регионы обходится дорого. "Если бы мы могли наладить транспортировку и логистику, выстроить их соответствующим образом, то это бы ситуацию поменяло", - считает он.

Путин подчеркнул, что проблеме транспортировки рыбы и морепродуктов из дальневосточных в другие регионы страны сейчас уделяется серьезное внимание. "И будем наращивать возможности по распределению этих продуктов морских, в том числе и крабов, во всех регионах Российской Федерации. Тем более, что мы по нормам Минздрава не дотягиваем до норм потребления морепродуктов и рыбы, по-моему, нужно 28 кг на душу населения в год, а у нас сейчас где-то 23-23,5 кг. Здесь есть над чем поработать, мы думаем над этим и, надеюсь, что эта проблема будет решена", - заключил он.